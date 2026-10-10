«Краснодар» впервые за 45 матчей в РПЛ пропустил больше двух голов

«Краснодар» потерпел поражение от «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:3.
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