"Барнаул скорбит". Франк выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Глава города отметил, что совершившие бесчеловечный акт понесут заслуженное наказание Глава Барнаула Вячеслав Франк выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", произошедшем вечером 22 марта, сообщает мэрия.
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