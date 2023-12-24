Эксперт предупредил о реакции собак на салюты

Кинолог дал советы по заботе о питомцах на время праздничных салютовДля собак новогодние фейерверки салюты являются не развлечением, а стрессом, сообщил в беседе с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев .
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