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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сакки выкупил страницу La Gazzetta dello Sport, чтобы почтить память Барези: «Моему выдающемуся капитану – последнему героическому оплоту на поле и непревзойденному примеру для всех»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии  Арриго Сакки выкупил целую страницу La Gazzetta dello Sport, чтобы почтить память Франко Барези .

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