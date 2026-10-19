В Петербурге супружеская измена обернулась не только разводом, но и крупным финансовым иском. Местный житель два года тайно переводил деньги из семейного бюджета любовнице, а теперь обязан вернуть бывшей жене почти 695 тысяч рублей.
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