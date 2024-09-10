Сенатор США Линдси Грэм описал преимущества войны в Украине для американцев. Об этом он рассказал после встречи делегации конгресса США с Зеленским в Италии: «Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними сражаться», — рассказал он.
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