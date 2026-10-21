“Vice President JD Vance dismissed criticism over a controversial ad from Ohio GOP gubernatorial candidate Vivek Ramaswamy’s campaign on Wednesday, slamming Republicans for appearing to care more about playing nice than winning elections,” Politico reports.
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