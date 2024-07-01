Маск поделился списком аудиокниг, которые достойны прослушивания  

Илон Маск / © Getty Images Вот рекомендации Илона Маска по аудиокнигам: «История цивилизации» Дюранта; «Илиада» Гомера; «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека; «Американский Цезарь: Дуглас Макартур, 1880-1964» Уильяма Манчестера; «Властелины Doom» Дэвида Кушнера; «Плата за разрушение: создание и разрушение нацистской экономики» Адама Туза; «В стальных грозах» Эрнста Юнгера; «Августовские пушки» Барбары Такман; «Записки о Галльской войне» Цезаря; «Двенадцать против богов» Уильям Болито; «Чингисхан» Джека Уэзерфорда.