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Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
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Маск поделился списком аудиокниг, которые достойны прослушивания  

Маск поделился списком аудиокниг, которые достойны прослушивания  

Илон Маск / © Getty Images Вот рекомендации Илона Маска по аудиокнигам: «История цивилизации» Дюранта; «Илиада» Гомера; «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека; «Американский Цезарь: Дуглас Макартур, 1880-1964» Уильяма Манчестера; «Властелины Doom» Дэвида Кушнера; «Плата за разрушение: создание и разрушение нацистской экономики» Адама Туза; «В стальных грозах» Эрнста Юнгера; «Августовские пушки» Барбары Такман; «Записки о Галльской войне» Цезаря; «Двенадцать против богов» Уильям Болито; «Чингисхан» Джека Уэзерфорда.

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