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В калужском селе на пожаре погиб человек

В калужском селе на пожаре погиб человек

В ночь на вторник в Калужской области произошел пожар, унесший жизнь человека. По данным МЧС, звонок в пожарную охрану поступит 26 ноября около 1 часа ночи - на улице Мира в селе Пеневичи Хвастовичского района загорелся жилой дом.

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