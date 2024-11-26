В калужском селе на пожаре погиб человек

В ночь на вторник в Калужской области произошел пожар, унесший жизнь человека. По данным МЧС, звонок в пожарную охрану поступит 26 ноября около 1 часа ночи - на улице Мира в селе Пеневичи Хвастовичского района загорелся жилой дом.