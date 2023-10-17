Пресечен нелегальный бизнес по производству и сбыту немаркированной алкогольной продукции в Курганской области

Накануне сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области при силовой поддержке спецподразделения пресечена противоправная деятельность по производству и сбыту немаркированной алкогольной продукции.
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