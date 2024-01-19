Либеральное большинство Думы не готово к перераспределению национального богатства – Миронов

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что, несмотря на отклонение законопроекта СРЗП о базовом доходе, социалисты убеждены, что данная инициатива будет реализована.
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