В Калуге пострадал человек во время ночного пожара

Минувшей ночью на севере Калуги произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило 14 февраля в 2 часа 16 минут - огонь охватил комнату в доме на улице Дальней.
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