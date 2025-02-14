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Калуга-поиск

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В Калуге пострадал человек во время ночного пожара

В Калуге пострадал человек во время ночного пожара

Минувшей ночью на севере Калуги произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило 14 февраля в 2 часа 16 минут - огонь охватил комнату в доме на улице Дальней.

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