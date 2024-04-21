Дмитрий Медведев пожелал США гражданскую войну

В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков:а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны;б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны.