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Дмитрий Медведев пожелал США гражданскую войну

В том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков:а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны;б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны.

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