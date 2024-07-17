Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют

Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют

Фото: REUTERS.Сегодня 103K прочитали Тут некоторые воспрянули духом, узнав итоги опроса, проведенного Госслужбой качества образования Украины среди школьников, их родителей и учителей.

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Комментарии
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Леонид Руси
Кастрюлеголовость обоих полушарий... это не лечится... Они всегда были тупорылыми )))
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1 час.
Нюта Ппливанок
Вот никак не могу принять желание, причем страстное, войти в состав ЕС. простых граждан Украины? Ведь по законам ЕС все имущество , движимое, недвижимое, ранее принадлежащее гражданам на территориях, переданных в другие страны, подлежит возврату бывшим хозяевам, где бы они не проживали сегодня. Сразу после вступления Украины в ЕС, в нее  рванут сотни тысяч бывших владельцев имущества  в Львовской и других областей из Польши, Венгрии  и так далее. Однозначно все  сегодняшние владельцы этого имущества будут выселены  из своих теперешних домов, квартир . У частников отберут все производства ,и наследники всех мастей вернуться в квартиры, дома, земли, заводы и так далее, станут снова хозяевами  богатств своих предков. По подсчетам только 300000  заявлений на эту тема несколько лет назад поданы в Польше на Львовскую область. Ну введут войска и что?  люди между собой опять передерутся.?
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1 час.
Агафон Агафонов
Бандерлогам нечего делать в РФ Пусть в своих хибарах живут
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1 час.

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