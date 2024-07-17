Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют

Нюта Ппливанок

Вот никак не могу принять желание, причем страстное, войти в состав ЕС. простых граждан Украины? Ведь по законам ЕС все имущество , движимое, недвижимое, ранее принадлежащее гражданам на территориях, переданных в другие страны, подлежит возврату бывшим хозяевам, где бы они не проживали сегодня. Сразу после вступления Украины в ЕС, в нее рванут сотни тысяч бывших владельцев имущества в Львовской и других областей из Польши, Венгрии и так далее. Однозначно все сегодняшние владельцы этого имущества будут выселены из своих теперешних домов, квартир . У частников отберут все производства ,и наследники всех мастей вернуться в квартиры, дома, земли, заводы и так далее, станут снова хозяевами богатств своих предков. По подсчетам только 300000 заявлений на эту тема несколько лет назад поданы в Польше на Львовскую область. Ну введут войска и что? люди между собой опять передерутся.?