Сильный слабый пол: как женщины борются с альфонсами и отстаивают свои права

Забастовки женщин в Исландии В Исландии прошла крупнейшая за полвека женская забастовка. Исландки, включая главу правительства и пятерых министров, во вторник отказались работать, в том числе выполнять домашние дела, например, убирать и готовить и вышли на демонстрацию.