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Сильный слабый пол: как женщины борются с альфонсами и отстаивают свои права

Сильный слабый пол: как женщины борются с альфонсами и отстаивают свои права

Забастовки женщин в Исландии В Исландии прошла крупнейшая за полвека женская забастовка. Исландки, включая главу правительства и пятерых министров, во вторник отказались работать, в том числе выполнять домашние дела, например, убирать и готовить и вышли на демонстрацию.

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