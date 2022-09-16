В пригороде Челябинска власти уберут недавно установленные качели

Установленные к Дню города в Копейске диван-качели власти решили демонтировать. Как передает корреспондент РИА «Новый День», диван-качели появились в центре Копейска и расположенных в муниципальных границах поселках в августе текущего года.
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