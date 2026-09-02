Путин дал старт строительству второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил начало проходки Второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали в рамках Восточного экономического форума — 2026.
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