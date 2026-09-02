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Пятый канал

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Путин дал старт строительству второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Путин дал старт строительству второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил начало проходки Второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали в рамках Восточного экономического форума — 2026.

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