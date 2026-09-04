Пираты НАТО воют от ужаса: РФ показала настоящую силу после захвата судна

Норвегия захватила российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене по иску украинского «Нафтогаза».
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Заголовок для смеха?! И какую силу показала Россия? Почему не были уничтожены пиратские команды? Почему не высажен десант на захваченное судно? Бессилие НАТО?! - не смешно!