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Какие виды блесен бывают

Блесна — одна из самых популярных и распространенных искуственных приманок для ловли хищных рыб. Кажется, что блесна — изобретение сравнительно недавнего времени, однако похожую оснастку люди применяли еще в глубокой древности.

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