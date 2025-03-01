Ynet: Нетаньяху направил военного секретаря в РФ для укрепления сотрудничества

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил своего военного секретаря Романа Гофмана в Россию для проведения переговоров по вопросам безопасности, направленным на координацию и усиление сотрудничества между двумя странами.
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