Какие игры были у советских детей

И снова ностальгические воспоминания. На этот раз игрушки.Для совсем юных некоторые вещи из того времени кажутся довольно странными, но действительно тогда была эпоха, когда телевизор считался предметом роскоши, а о видеомагнитофонах и стереосистемах многие и не мечтали.