Расписание трансляций Tour Championship 2022

﻿28 марта — 3 апреля, Тур Чемпионшип 2022, рейтинговый, Venue Cymru, Лландидно, Уэльс, Великобритания Победитель предыдущего турнира (рейтинговый): Нил Робертсон Tour Championship 2022 Новости Tour Championship 2022 Турнирная таблица, результаты Tour Championship 2022 Голосование: Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста Tour Championship 2022 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира Тур Чемпионшип 2022 по снукеру 28 марта Первый день — четвертьфинал Прямые трансляции 1/4 финала начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 21:30 мск [свернуть] 29 марта Второй день — четвертьфинал Прямые трансляции 1/4 финала начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 21:30 мск [свернуть] 30 марта Третий день — четвертьфинал Прямые трансляции 1/4 финала начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 21:30 мск [свернуть] 31 марта Четвёртый день — четвертьфинал Прямые трансляции 1/4 финала начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 21:30 мск [свернуть] 1 апреля Пятый день — полуфинал Прямые трансляции 1/2 финала начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 21:30 мск [свернуть] 2 апреля Шеестой день — полуфинал Прямые трансляции 1/2 финала начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 21:30 мск [свернуть] 3 апреля Седьмой день — ФИНАЛ Прямые трансляции Финал начало трансляции 15:00 мск начало трансляции 21:30 мск [свернуть] Поделиться с друзьями:.