Одежда защитит. Врач рассказал, в каких регионах РФ клещи особенно опасны

В каких регионах клещи особенно опасны и как именно от них защищаться, об этом aif.ru рассказал заведующий лабораторией экологии риккетсий Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.
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