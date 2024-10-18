Вкуснятина невероятная: легкая, сочная, очень аппетитная и готовится несложно

Такую закуску можно подать к любому гарниру - очень вкусно и сытно и никакого мяса не надо. 📝Как готовить: ✅Кабачки (500 гр) нарезать небольшими кубиками.
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