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Будет вкусно

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  • Run Николаева
    С утра на такие подвиги только домохозяйки способны. А так неплохо, наверное. Вариация на тему ленивых вареников.Идеальный завтрак...
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Вкуснятина невероятная: легкая, сочная, очень аппетитная и готовится несложно

Вкуснятина невероятная: легкая, сочная, очень аппетитная и готовится несложно

Такую закуску можно подать к любому гарниру - очень вкусно и сытно и никакого мяса не надо. 📝Как готовить: ✅Кабачки (500 гр) нарезать небольшими кубиками.

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