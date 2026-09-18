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Аргументы недели

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Пассажиры 25 рейсов не вылетят из Пулково вовремя в пятницу

Пассажиры 25 рейсов не вылетят из Пулково вовремя в пятницу

В аэропорту Пулково 18 сентября произошли изменения в расписании полетов. Задержаны 24 рейса, известно об одной отмене.

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