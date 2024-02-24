В 2023 году в Минске изъяли около 230 кг наркотиков

Около 230 кг наркотических и психотропных веществ изъяли столичные милиционеры в 2023 году. Об этом журналистам рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Кирилл Беркозов, пишет корреспондент БЕЛТА.