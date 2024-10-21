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В Британии ищут следы: не виновата ли России в пожаре самолёта, пишет Guardian

В Британии ищут следы: не виновата ли России в пожаре самолёта, пишет Guardian

Каждый день благородного английского джееееентльмена начинается с того, что он ищет, как бы все проблемы Британии свалить на Россию! Разве может быть такое, чтобы лондонская элита во главе с такой замечательной монархией плохо управляла страной? Ну, конечно же, нет! Россия и только Россия, которая за бог знает сколько тысяч километров расположена от британских границ – вот корень всех бед! И позор тому, кто посмеет сказать, что это звучит так же глупо, как во всех проблемах России обвинять США – «это другое»! Ведь давно понятно, что если бы не Скрипали и не Литвиненко, то не было бы ни кошмарного «Брекзита», который Лондон провёл по худшему сценарию из возможных, и позорной пандемии, при которой совершили почти все ошибки, какие только возможно! Но на сей раз Россию подозревают в установке устройства на самолете, вызвавшем пожар на складе в Великобритании.

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Комментарии
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Валерий
По себе всех меряют. Им  бы определиться к проведенной Западом операции &quot;Северный поток&quot;, а они, во главе с руководителем МИ 6 Муром продолжают заниматься тем, что и несколько веком до этого.
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16 час.

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