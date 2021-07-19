Замглавы Совбеза Беларуси прокомментировал вероятность введения режима ЧП

Госорганы Белоруссии принимают меры для недопущения развития в обществе процессов, которые могут стать основанием для введения чрезвычайного или военного положения Госорганы Белоруссии принимают меры для недопущения развития в обществе процессов, которые могут стать основанием для введения чрезвычайного или военного положения, заявил заместитель госсекретаря Совбеза республики Александр Рахманов.