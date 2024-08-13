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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» подпишет двусторонний контракт с Оскаром Тшибве

«Джаз» договорились с центровым (24 года, 206 см) о подписании двустороннего контракта. В минувшем сезоне НБА Оскар провел 8 матчей за «Индиану», набирая 3,3 очка и 2,0 подбора в среднем за игру.

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