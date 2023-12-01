На уборку снега в столице ЯНАО вышла муниципальная и частная техника

В Салехарде за три дня непрерывного снегопада выпало больше месячной нормы осадков. На борьбу с последствиями брошена как муниципальная, так и частная техника, сообщил в соцсетях глава города Алексей Титовский.
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