Каковы были потребительские ожидания в России в I квартале 2025 года

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в I квартале 2025 года в сравнении с IV кварталом 2024 года снизился на 2 процентных пункта (п.
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