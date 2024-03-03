Нижняя Тундра - Альгирдас Микульскис Авторская версия материала: Шабаш проигравших Глядя на действо, развернувшееся 1 марта вокруг марьинского храма Иконы Божией Матери "Утоли Моя Печали", где проходило отпевание усопшего Навального, я не мог отделаться от ощущения, что уже видел где-то подобную "мистерию".