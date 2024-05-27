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Царьград

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Удар врага по Луганску: Что известно на данный момент

Удар врага по Луганску: Что известно на данный момент

Глава ЛНР рассказал, что известно о вражеском ударе по Луганску на данный момент.На данный момент информации о пострадавших в результате удара по Луганску поздним вечером 28 мая нет, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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