Опрос: почти треть пользователей старше 35 лет заклеивают камеру на гаджетах

Люди старше 35 лет закрывают камеру на гаджетах, стало известно из проведенного опроса.Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился результатами опроса, в котором приняли участие больше полутысячи человек в разной возрастной категории.