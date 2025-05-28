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Царьград

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Опрос: почти треть пользователей старше 35 лет заклеивают камеру на гаджетах

Опрос: почти треть пользователей старше 35 лет заклеивают камеру на гаджетах

Люди старше 35 лет закрывают камеру на гаджетах, стало известно из проведенного опроса.Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился результатами опроса, в котором приняли участие больше полутысячи человек в разной возрастной категории.

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