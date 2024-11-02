В Твери на Волоколамском путепроводе произошло лобовое столкновение автомобилей

На Волоколамском путепроводе в Твери утром 2 ноября произошло серьезное ДТП. По предварительным данным региональной госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля Митсубиси Паджеро не справился с управлением, его вынесло на полосу встречного движения.