В Пинежском округе готовятся к новому отопительному периоду

Первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин и глава округа Людмила Колик обсудили с представителями ресурсоснабжающих организаций подготовку к осенне-зимнему периоду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии