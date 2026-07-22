В Омске чиновники исключили из очереди на жилье многодетную семью библиотекаря Натальи Романовой. Мать вместе с детьми попросили освободить муниципальную квартиру, которую они снимают по договору коммерческого найма.
Омичку с девятью детьми выселяют из квартиры на улицу
Комментарии
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ВН
Владимир Наумов
Однако!!! "Артур Ахмалетдинов" и компания чинуш грамотно дискредитируют красивые прожекты, отчёты президенту о выполнении "демографической политики"... Интересно, а "мытищинских" аналогов решений привластных структур в Омской области не просматривается???
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