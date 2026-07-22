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Аргументы недели

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Омичку с девятью детьми выселяют из квартиры на улицу

Омичку с девятью детьми выселяют из квартиры на улицу

В Омске чиновники исключили из очереди на жилье многодетную семью библиотекаря Натальи Романовой. Мать вместе с детьми попросили освободить муниципальную квартиру, которую они снимают по договору коммерческого найма.

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Комментарии
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ВН
Владимир Наумов
Однако!!! &quot;Артур Ахмалетдинов&quot; и компания чинуш грамотно дискредитируют красивые прожекты, отчёты президенту о выполнении &quot;демографической политики&quot;... Интересно, а &quot;мытищинских&quot; аналогов решений привластных структур в Омской области не просматривается???
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1 м.