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Формула-3. Венгрии. Тапонен выиграл квалификацию, Слэйтер – 2-й, лидер сезона Угочукву – 6-й

Пилот «МП Моторспорт» Туука Тапонен показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Венгрии. Второе время показал представитель « Трайдента » Фредди Слэйтер, который на одно очко отстает от лидера Уго Угочукву из «Кампоса» в чемпионате.

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