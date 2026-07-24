Формула-3. Венгрии. Тапонен выиграл квалификацию, Слэйтер – 2-й, лидер сезона Угочукву – 6-й

Пилот «МП Моторспорт» Туука Тапонен показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Венгрии. Второе время показал представитель « Трайдента » Фредди Слэйтер, который на одно очко отстает от лидера Уго Угочукву из «Кампоса» в чемпионате.