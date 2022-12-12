«Ливерпуль» готов заплатить «Бенфике» 120 млн евро за Энцо Фернандеса. «Красные» близки к согласованию контракта с хавбеком (ESPN)

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перейти в «Ливерпуль». Как сообщает Sports Illustrated со ссылкой на ESPN Futbol Argentina, английский клуб будет готов выплатить 120 миллионов фунтов – такая сумма отступных прописана в контракте игрока с португальцами.