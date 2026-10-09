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Пронедра

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Налог на долю ребенка в квартире в 2026 году, кто платит

Налог на долю ребенка в квартире в 2026 году, кто платит

Рассказываем, кто в 2026 году платит налог на долю ребёнка в квартире, как рассчитывается сумма, какие льготы бывают и что учесть при использовании маткапитала.

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