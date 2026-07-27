Открытие выставки «Казачество Крыма» состоится в столице 28 июля

В День Крещения Руси 28 июля 2026 года в 17:00 в Государственном центральном музее современной истории России (город Москва, Тверская улица, дом 21) состоится торжественное открытие выставки «Казачество Крыма».
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