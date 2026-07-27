МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Открытие выставки «Казачество Крыма» состоится в столице 28 июля

Открытие выставки «Казачество Крыма» состоится в столице 28 июля

В День Крещения Руси 28 июля 2026 года в 17:00 в Государственном центральном музее современной истории России (город Москва, Тверская улица, дом 21) состоится торжественное открытие выставки «Казачество Крыма».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии