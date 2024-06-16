Всемирный слёт политических клоунов в Швейцарии: лучшие цитаты...

Ну кто говорит что международные опыт не надо перенимать? Ну где можно было собрать еще такое же количество даунов, олигофренов и дебилов? Ну точно копия нашей госдумы и совфеда. А говорим что Россия изолирована, двойные стандарты, страна бензоколонка и т.д. Вот оно реальное наставничество и передача своего опыта, знаний наших парламентариев... Браво... Россия вперед...

Игорь Михайлович

ну там вообще-то многие говорили, что без присутствия РФ проблему не решить. а зеленский сказал, что после всех согласований с каким-то "мировым сообществом", они представят свой план. всем конечно понятно, что это за "мировое сообщество", и какой будет ответ. в общем, приехало "мировое сообщество", поорали как долб...бы, что без России не обойтись, и разъехались..