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Всемирный слёт политических клоунов в Швейцарии: лучшие цитаты...

Всемирный слёт политических клоунов в Швейцарии: лучшие цитаты...

Вместо введения. Это те самые люди, которые весной 2022-го года считали, что российская экономика к концу года рухнет, а не обгонит Германию и Японию (как вышло на самом деле).

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну кто говорит что международные опыт не надо перенимать? Ну где можно было собрать еще такое же количество даунов, олигофренов и дебилов? Ну точно копия нашей госдумы и совфеда. А говорим что Россия изолирована, двойные стандарты, страна бензоколонка и т.д. Вот оно реальное наставничество и передача своего опыта, знаний наших парламентариев... Браво... Россия вперед...
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12 час.
Игорь Михайлович
ну там вообще-то многие говорили, что без присутствия РФ проблему не решить. а зеленский сказал, что после всех согласований с каким-то &quot;мировым сообществом&quot;, они представят свой план. всем конечно понятно, что это за &quot;мировое сообщество&quot;, и какой будет ответ. в общем, приехало &quot;мировое сообщество&quot;, поорали как долб...бы, что без России не обойтись, и разъехались..
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9 час.

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