Укро-провокаторов из Словакии отправят домой - на фронт

Борис Леонтьев

Никто никого не депортирует и не направит воевать. Просто очередной трёп для пиара. Того же Фицо свои же сожрут если он так поступит. В Европе нет ни одной самостоятельной страны где так могли бы поступить. Вот если США прикажут, даже не Трамп, а те кто там рулит, то тогда таки да, даже самые "самостоятельные" европейцы мухой кинутся депортировать всех до последнего хохла.