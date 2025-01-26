Словацкий новостной сайт Aktuality сообщает, что в Братиславе и крупных городах республики – волнения.
Укро-провокаторов из Словакии отправят домой - на фронт
Комментарии
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NД
Nina Данилова
Фицо держись!!!
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9 час.
Борис Леонтьев
Никто никого не депортирует и не направит воевать. Просто очередной трёп для пиара. Того же Фицо свои же сожрут если он так поступит. В Европе нет ни одной самостоятельной страны где так могли бы поступить. Вот если США прикажут, даже не Трамп, а те кто там рулит, то тогда таки да, даже самые "самостоятельные" европейцы мухой кинутся депортировать всех до последнего хохла.
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Дали свиньям по зеленой бумажке, они и рады скакать. Идиоты!
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2 час.
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