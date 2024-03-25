В Петербурге начали полноценно убирать город после зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта, ФедералПресс. В Петербурге началась полноценная уборка городских улиц. Городской водоканал открыл для коммунальщиков пункты отпуска воды, а проезжие части и тротуары убирают дорожные пылесосы, рассказали в комитете по благоустройству.
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