В Петербурге начали полноценно убирать город после зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта, ФедералПресс. В Петербурге началась полноценная уборка городских улиц. Городской водоканал открыл для коммунальщиков пункты отпуска воды, а проезжие части и тротуары убирают дорожные пылесосы, рассказали в комитете по благоустройству.