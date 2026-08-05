В Ульяновске транспортные полицейские и представители «Движения Первых» присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

В преддверии Всероссийского дня физкультурника сотрудники Ульяновского ЛО МВД России на транспорте и члены общественного совета при линейном отделе совместно с представителями российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Снежаной Мордвиновой, Ольгой Дворяновой и Федерации бокса Ульяновской области присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка».
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