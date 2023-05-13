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ВС РФ нанесли удары по украинским военным объектам в Чернобаевке и Гуляйполе

ВС РФ нанесли удары по украинским военным объектам в Чернобаевке и Гуляйполе

Сегодня российские Вооруженные силы нанесли удары по целям военного назначения на оккупированных территориях российских Херсонской и Запорожской областей.

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