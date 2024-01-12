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Максим Виторган намекнул в стихах на проблемы со здоровьем

Максим Виторган намекнул в стихах на проблемы со здоровьем

Максим Виторган вызвал беспокойство у своих поклонников после загадочного поста в социальных сетях. В своем посте он опубликовал стихотворение, в котором намекнул на серьезные проблемы со своим здоровьем.

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