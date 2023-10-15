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Сергей Михеев: Надо оставаться со своей страной, какие бы у неё не были проблемы

Сергей Михеев: Надо оставаться со своей страной, какие бы у неё не были проблемы

Продолжаем разговор, который был недавно, по поводу замены слова «релокант». Мы придумывали: «уехавшие», «поуехавшие», «неуехавшие».

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Комментарии
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СК
Сергей Костин
Вы невнимательно прочитали интервью.
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2 час.
Tyman Ros
Видтмо, так и есть. Цитата :&quot;Иноагенты опасны для России. Они приезжают, получив задание от запада, за которое им платят.Они растлевают молодежь, настраивают мужчин против женщин, продвигают лгбт.Эти граждане приезжают морально уничтожать Россию.Сколько ещё их терпеть?&quot; - цитата. Взято из сети .
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1 час.
Николай Герасименко
Во как, оказывается Чубайс не разваливал РАО ЕЭС на удельные &quot;княжества&quot; с расстановкой своих кадров на хлебные места, а спасал Россию и ДВ в частности от энергетического коллапса!  Для апологетов младореформаторов 90-х, как Дальневосточник поясняю: Первая геотермальная электростанция России Паужетская ГеоЭС была  введена в эксплуатацию в 1966 году. Слава Богу, что в то время продажный делец Чубайс к этому событию отношения иметь не мог в силу малолетнего возраста, а то и геотермальной электростанции на Камчатке бы не было.
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1 час.

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