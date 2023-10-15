Сергей Михеев: Надо оставаться со своей страной, какие бы у неё не были проблемы

Видтмо, так и есть. Цитата :"Иноагенты опасны для России. Они приезжают, получив задание от запада, за которое им платят.Они растлевают молодежь, настраивают мужчин против женщин, продвигают лгбт.Эти граждане приезжают морально уничтожать Россию.Сколько ещё их терпеть?" - цитата. Взято из сети .

Николай Герасименко

Во как, оказывается Чубайс не разваливал РАО ЕЭС на удельные "княжества" с расстановкой своих кадров на хлебные места, а спасал Россию и ДВ в частности от энергетического коллапса! Для апологетов младореформаторов 90-х, как Дальневосточник поясняю: Первая геотермальная электростанция России Паужетская ГеоЭС была введена в эксплуатацию в 1966 году. Слава Богу, что в то время продажный делец Чубайс к этому событию отношения иметь не мог в силу малолетнего возраста, а то и геотермальной электростанции на Камчатке бы не было.