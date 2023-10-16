Николай Азаров: 10 лет принудительной украинизации не дали результатов: как обстоят дела с языком в детских садах?

10 лет принудительной украинизации не дали ожидаемых результатов! Как выяснилось, 15% детей, которые посещают детские сады, знают украинский язык (думаю, те, чьи родители переехали из западных регионов в столицу).
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