В России нарастили вылов рыбы

Росрыболовство: вылов рыбы и морепродуктов в России вырос на 2 % с начала года С января по 10 апреля 2024 года в России выловили в общей сложности более 1,6 миллиона рыбы и морепродуктов, это на 2 процента больше в сравнении с тем же периодом 2023-го.