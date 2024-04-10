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В России нарастили вылов рыбы

В России нарастили вылов рыбы

Росрыболовство: вылов рыбы и морепродуктов в России вырос на 2 % с начала года С января по 10 апреля 2024 года в России выловили в общей сложности более 1,6 миллиона рыбы и морепродуктов, это на 2 процента больше в сравнении с тем же периодом 2023-го.

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